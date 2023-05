Familientag am Wambolder Sand

Bensheim. Bei der Weinlagenwanderung am 1. Mai ist seit jeher am Wambolder Sand viel los. Ein Platz zum Feiern. Und in diesem Jahr gab es schon am Vortag ein großes Fest. Bei schönstem Wetter war zum Familientag eingeladen worden. Engels Events hatte die Veranstaltung in Zusammenarbeit mit der KJG (Katholische Junge Gemeinde) Sankt Georg sowie dem Ersten Bergsträßer Spielmanns- und Fanfarenzug organisiert und viele Besucher kamen.

Erwachsene nutzten die Gelegenheit vielfach zum Plaudern in kleineren und größeren Runden, und für Kinder gab es mächtig viel Abwechslung an Spielständen. Mit Wasserpistolen Kerzenflammen ausschießen, das machte Spaß, oder aber auch auf einer überdimensionalen Getränkedose sich im sogenannten Bullenreiten probieren, weich fallen inklusive. Die Bandbreite der Angebote war groß..

Und dann ist da ja auch noch der Spielplatz, eine eigens aufgestellt Hüpfburg war zudem Bereicherung, ebenso Kinderschminken. Das Areal wurde zum Erlebnispark, für Langeweile war hier keine Zeit und Gelegenheit.

Die Veranstalter zeigten sich im Verlauf der Veranstaltung zufrieden mit der Resonanz, und Zufriedenheit war auch auf den Gesichtern der Besucher, Kindern wie Erwachsenen, zu sehen. thz/Bild: Thomas Zelinger