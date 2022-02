Eysoldt-Verleihung am 21. Mai

Bensheim. Am 21. Mai ist die Verleihung des Gertrud-Eysoldt-Rings und des Kurt-Hübner-Regiepreises geplant. Um 18 Uhr erhalten Lina Beckmann (Gertrud-Eysoldt-Ring) und Leonie Böhm (Kurt-Hübner-Regiepreis) im Bensheimer Parktheater ihre Auszeichnungen. Die anschließende Gala beginnt ab zirka 20 Uhr im Bürgerhaus. Die Kartenvergabe ist für Ende April vorgesehen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Entscheidung fiel im Dezember

Lina Beckmann erhält den Gertrud-Eysoldt-Ring für ihre Rolle als Richard in „Richard the Kid & the King“ nach William Shakespeare, eine Co-Produktion der Salzburger Festspiele und des Deutschen Schauspielhauses Hamburg. Die Jury – bestehend aus Jossi Wieler (Vorsitz), Karin Henkel und André Jung – gaben im Dezember wie berichtet ihre Entscheidung bekannt.

Die Schauspielerin Lina Beckmann erhält am Samstag, 21. Mai, den Gertrud-Eysoldt-Preis.

Leonie Böhm erhält den Kurt-Hübner-Regiepreis für ihre am Schauspielhaus Zürich entstandene Inszenierung „Medea“. Jurorin ist Rita Thiele, ehemals Chefdramaturgin und stellvertretende Intendantin am Deutschen Schauspielhaus Hamburg. Der Gertrud-Eysoldt-Ring gilt als einer der bedeutendsten Theaterpreise im deutschsprachigen Raum. Seit 1986 vergibt die Stadt Bensheim zusammen mit der Deutschen Akademie der Darstellenden Künste diese Auszeichnung als Vermächtnis des 1981 in Bensheim verstorbenen Theaterkritikers Wilhelm Ringelband.

Mit 10 000 Euro dotiert

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Der Preis ist mit 10 000 Euro dotiert und wird von einer dreiköpfigen Jury für herausragende schauspielerische Leistungen im Theater vergeben. Erste Preisträgerin war Doris Schade, ihr folgten große Schauspielerinnen und Schauspieler wie Klaus Maria Brandauer, Cornelia Froboess, Corinna Harfouch, Nina Hoss, Ulrich Mühe, Gert Voss, Ulrich Matthes, Charly Hübner, Sandra Hüller und andere.

Der Kurt-Hübner-Regiepreis – ein Förderpreis für junge Regisseurinnen und Regisseure – wird seit 1991 vergeben und ist mit 5000 Euro dotiert. Über das Procedere und den Termin der Kartenvergabe wird die Stadt Bensheim rechtzeitig informieren. ps