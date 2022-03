Ein Meer aus blühenden Elfen-Krokussen in Auerbach

Auerbach. Die Natur erwacht aus der Winterruhe – und das an vielen Orten. Es beginnt zu blühen, und an der Bergstraße bekanntlich ein wenig früher als in anderen Regionen Deutschlands. Einen herrlichen Vorgeschmack auf den nahenden Frühling gibt auch der Garten von Stefan Albert in Auerbach.

Dort breitet sich vor der Terrasse ein Meer aus hell-lila blühenden Krokussen, genauer Elfen-Krokussen, aus. Stefan Albert hat die ersten davon vor etlichen Jahren gepflanzt, als er sein Haus gekauft hat. Immer wieder hat er neue Blumen gesetzt und immer wieder haben sich die Blumen vermehrt. Doch es ist nicht allein der wunderbare Anblick, der den heute 71-jährigen Hobbygärtner bewegt hat, die Krokuszwiebeln in die Erde zu setzen.

Vielmehr war es auch der Wunsch, Bienen ein artgerechtes und großzügiges Umfeld zu geben. Das ist gelungen. In den und rund um die Blüten ist munteres Summen zu vernehmen.

Der Bauerngarten ist somit zu einem herrlichen Stück Natur inmitten der Stadt geworden. Ein Bild, das typisch und exemplarisch für die Region ist. thz/Bild: Zelinger