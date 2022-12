Ein kleines Licht erhellt die Welt

Bensheim. Nun sind es bloß noch ein paar Tage bis Weihnachten und auch der Lebendige Adventskalender der Familienkirche befindet sich auf der Zielgeraden.

„Ein kleines Licht erhellt unsere Welt“ – unter diesem Motto lädt eine Gruppe der Kirchengemeinde Sankt Bartholomäus heute zu einem adventlichen Impuls nach Fehlheim ein.

Alle Interessierten treffen sich um 18 Uhr an der Kapelle in der Kirchstraße 32, um viele kleine Lichter in den kleinen und großen Anliegen unserer Zeit zu entzünden und sich so auf den eigentlichen Sinn der Adventszeit zu besinnen.

Die Vorbereitungsgruppe freut sich auf eine rege Beteiligung, denn jedes Licht zählt und macht die Welt ein wenig heller. Im Anschluss an die kleine Andacht können die Besucher bei Kerzenschein und einem Heißgetränk gerne noch etwas verweilen. red