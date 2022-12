Die Grieseler Rote Funken bringen sich in Form

Bensheim. In den vergangenen beiden Jahren gab es den Narhalla-Marsch immer nur, wenn die Mainzer bei einem Heimspiel ein Tor geschossen haben. „Als Eintracht-Fan bedeutet das jedoch nicht unbedingte Glückseligkeit. Doch ab jetzt ertönt das Marschlied endlich wieder für uns Fastnachter“, sagt Sibylle Weihrich, die Vorsitzende der Grieseler Rote Funken.

Quer durch die Bank ist bei den Funken längst das Prickeln zurückgekehrt, verbunden mit der Vorfreude auf die närrische Kampagne. Bald sind sie zurück in ihrem Fastnachtstempel, dem Bensheimer Bürgerhaus. Die Büttenredner treffen sich zu ihren Leseproben, Garde und Showballett trainieren genauso intensiv wie das Kinderballett. Die Stimmung ist überall klasse, zumal einige neue, junge Aktive gefunden werden konnten. Viel Spaß haben auch die Gesangsgruppen mit Grieselsängern, Funkenband oder „unserer“ Margot aus Hammelbach.

Die Sitzungen finden statt am 28. Januar und 18. Februar. Beginn ist jeweils um 19.33 Uhr. Die Karten zum Preis von 20 Euro gibt es entweder per Mail an tickets@eijo.de oder Telefon 06251/39589.

Der öffentliche Verkauf und Abholung der bestellten Karten findet statt am 14. Januar von 10 bis 12 Uhr im Kolpinghaus. Am 16. Januar können in der Tourist-Info Karten gekauft und abgeholt werden – von 10 bis 12 und von 14 bis 17 Uhr. Unser Bild zeigt das Kinderballett beim Proben in der Turnhalle der Grundschule Kappesgärten. red/Bild: Thomas Zelinger