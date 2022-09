Dem Thema Demenz mit Humor begegnen

Bensheim. Darf man das Thema Demenz (auch) mit Humor nehmen? Eine Erkrankung, die inzwischen Millionen Menschen in Deutschland und überall auf der Welt beschäftigt – als Betroffene, als Angehörige, als Personen, die mit Menschen mit Demenz arbeiten? Das Netzwerk Demenz und die Stadtbibliothek Bensheim, die sich dieses Jahr als Veranstalter zum Weltalzheimertag zusammengeschlossen haben, meinen entschieden: Ja! Humor ist eine Tugend im Umgang mit Schicksalhaftem und mit dem, was uns unbegreiflich und fremd erscheint, das uns an Grenzen führt: Ein menschenfreundlicher Humor ist Ausdruck einer Kultur, die Demenz annimmt, sie nicht ausgrenzt und ihr mit Offenheit begegnet.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Warum also nicht zum Weltalzheimertag Veranstaltungen kreieren, die zum einen das Thema Demenz in das Licht der Öffentlichkeit rücken und von Demenz betroffene Menschen und ihre Angehörigen in den Mittelpunkt stellen – und die zum anderen dem Thema mit einer gewissen Leichtigkeit begegnen?

Der Schlüssel für einen menschenfreundlichen Umgang mit Demenz liegt in unserer Haltung, im Verständnis und in der Fähigkeit, mit Demenz und ihren Erscheinungsformen umzugehen. Dabei hilft ein menschlicher Humor, wie er auch in den Karikaturen von Peter Gaymann zu finden ist. Deshalb haben sich die Veranstalter dazu entschieden, die Ausstellung „Demensch“ nach Bensheim zu holen.

Mehr zum Thema Stadtbibliothek Vorlesestunde für Kleinkinder in der Bensheimer Stadtbibliothek Mehr erfahren Netzwerk Demenz Treffen von Angehörigen Demenzerkrankter in Bensheim Mehr erfahren Bergsträßer Anzeiger Plus-Artikel Neues Angebot Streaming-Portal der Bensheimer Stadtbücherei Mehr erfahren

Der Weltalzheimertag findet dieses Jahr am Mittwoch, 21. September statt. Er ist der Auftakt für die Veranstaltungen in Bensheim. Das Netzwerk Demenz und die Stadtbibliothek laden ab 16 Uhr zur Eröffnung der Ausstellung „Demensch“ von Peter Gaymann und Thomas Klie sowie des „Demenzregals“ in die Stadtbibliothek (Beauner Platz 3) Bensheim ein. Im Anschluss wird Walter Renneisen ab 16.15 Uhr für demenziell erkrankte Personen und ihre Angehörigen aus dem Buch von Ulrike Strätling vorlesen sowie einiges aus seinem eigenem Repertoire zum Besten geben.

Die zweite Veranstaltung findet am Donnerstag, 22. September, um 15.30 Uhr speziell für Kinder im Grundschulalter statt. Lesepatin Evelyn Dingeldein liest aus dem Buch „Oma Kuckuck“ von Frauke Angel. Ohne Wertung und mit viel Humor erzählt uns das Buch die Geschichte einer Oma-Enkelin-Beziehung und wie ein Kind es schafft, die Würde der geliebten Oma zu retten.

Der Abschluss der Veranstaltungsreihe findet am Samstag, 24. September, um 15 Uhr statt. Marianne Höly liest aus ihrem Buch „Hallo Papa, hier ist die Marianne!“, das einfühlsam und mit viel Herz von den Erfahrungen mit ihrem an Alzheimer-Demenz erkrankten Vater handelt. Diese Veranstaltung wird den Schwerpunkt insbesondere auf das Thema „Umgang mit Demenz“ legen und richtet sich an alle Angehörigen demenziell Erkrankter sowie an alle Interessierten.

Alle Veranstaltungen sind kostenlos. Anmeldungen werden beim Team Kinder, Jugend, Senioren und Vereine entgegengenommen: Telefon 06251/8699162 oder per Mail an senioren@bensheim.de.

Die Ausstellung „Demensch“ sowie das „Demenzregal“ werden noch bis zum 30. September in der Bibliothek im Eingangsbereich frei zugänglich sein. Die Bücher zum Thema sind fester Bestandteil der Bibliothek und können somit noch zu einem späteren Zeitpunkt immer wieder ausgeliehen werden. ps