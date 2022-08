Beim VfR Fehlheim fiebert man dem Saisonauftakt in der Fußball-Verbandsliga Süd entgegen. Die „Rasenspieler“ müssen am Sonntag bei den Sportfreunden Seligenstadt ran. Lange Zeit war unklar, ob das Duell der beiden Aufsteiger bereits am Freitag ausgetragen wird oder doch am Sonntag stattfindet. „Seligenstadt hatte zunächst um Verlegung auf Freitag gebeten, inzwischen sind wir wieder zum Sonntag

...