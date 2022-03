Coversongs von Dire Straits im Bensheimer Rex

Bensheim. Seit zwanzig Jahren zählen Brothers In Arms hierzulande zu den erfolgreichsten Tribute-Bands. Benannt nach dem Anti-Kriegs-Song von den Dire Straits haben sich die Musiker seither eine Reputation als hervorragende Dire Straits-Coverband erspielt.

Am Freitag (18.) ist die Band zu Gast im Musiktheater Rex. Beginn des Konzerts ist um 20.30 Uhr. In dem über zweistündigen Programm bieten sie die legendären Welthits der britischen Rockband: von „Down To The Waterline“, „Sultans Of Swing“, „Telegraph Road“, „Money For Nothing“ über „Lady Writer“ bis hin zu „Brothers In Arms“. Im Rex wird die Band zudem von dem Saxofonisten Kai Liedtke unterstützt.

„Die Show, Präsenz und vor allem der hohe musikalische Anspruch der Band überzeugte in bisher über 800 Live-Shows. Die professionelle Performance von Brothers In Arms ist ein absolutes Muss für jeden Dire-Straits-Fan“, heißt es von Seiten des Veranstalters. Tickets gibt es unter www.musiktheater-rex.de. red/Bild: Lennart Kortmann

