CDU spricht heute über die „Lauter-Bar“

Bensheim. Während der Sommermonate soll wieder die „Lauter-Bar“ eingerichtet werden und zum Verweilen oberhalb des Bachlaufs in der Innenstadt einladen. Das Konzept sieht – wie berichtet – eine Pop-up-Gastronomie vor, an jedem ersten Donnerstagabend eines Monats könnte sie mit Musik, Sitzkissen auf der Bachmauer und Lichterketten im Bereich des Kaufhauses Ganz einen neuen Treffpunkt bieten.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Das Stadtmarketing schlägt damit ein weiteres Projekt vor, für das finanzielle Mittel aus dem Innenstadtbudget eines Förderprogramms des Landes Hessen zur Verfügung stehen. Der Haupt- und Finanzausschuss muss dem in seiner nächsten Sitzung zustimmen.

„In den vergangenen Jahren wurde diese Aktion schon mehrfach durchgeführt. Mit den Fördermitteln ist es möglich, dass die Lauter-Bar nun regelmäßig stattfinden kann“, sagt Stadtverordnete Christine Deppert. „Die CDU sieht die verschiedenen Veranstaltungen als einen bedeutenden Faktor an, um die Stadtmitte zu beleben.“

Maiway und Bürgerfest

Mehr zum Thema Bergsträßer Anzeiger Plus-Artikel Am Wegesrand Früher ein enges Gässlein, heute Verbindung zur Stadtmitte Mehr erfahren Bensheim Sicherheitstag auf dem Beauner Platz Mehr erfahren Bensheim Viel los beim Bensheimer „Street Food & Music Festival“ Mehr erfahren

So haben zuletzt das Streetfood-Festival auf dem Beauner Platz und die Kunstmeile in der Hauptstraße viele Menschen angezogen. In wenigen Tagen folge das Musik- und Kneipenfestival Maiway am 17. Mai (Mittwoch vor Christi Himmelfahrt), nicht zu vergessen sei das Bürgerfest, das wie gewohnt im Juni stattfinden wird.

Aus dem Innenstadtbudget wurden 2022 auch das Sommertheater am Wambolter Hof und „Summer in the City“ am Beauner Platz finanziert.

Da diese Veranstaltungen erfolgreich waren, wollen sich die Christdemokraten erkundigen, ob eine Wiederholung angedacht ist, heißt es in einer Pressemitteilung der Christdemokraten. Zudem erinnern sie an den Weinstand, der in vergangenen Jahren an einem zentralen Standort aufgebaut war.

Dieser hatte die Möglichkeit geboten, die Erzeugnisse aus der Region zu probieren, und machte das Weinanbaugebiet in der Innenstadt erlebbar.

Fraktionsvorsitzender Tobias Heinz teilt mit, dass die Christdemikraten sich auch mit den Anregungen von Kaufleuten und Gastwirten befassen, die eine Erneuerung des Platzes am Nibelungenbrunnen nennen. Für den Bereich der oberen Hauptstraße könnten Ideen entwickelt werden, nachdem zuletzt in andere Quartiere der Innenstadt investiert wurde.

Die Fraktion tagt am heutigen Dienstag (9.), um 19.30 Uhr, im Hotel Felix, Dammstraße 46. red