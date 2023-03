CDU besucht TE Connectivity

Bensheim. Sowohl kleine Firmen als auch große Unternehmen prägen Bensheim als Standort. Eine große Bedeutung hat die Wirtschaft für Arbeitsplätze und auch die Gewerbesteuer. Deshalb führt die CDU-Fraktion regelmäßig den Dialog mit den ortsansässigen Betrieben.

„Wir wollen erfahren, welche Rahmenbedingungen für die Firmen besonders wichtig sind. Bensheim hat viel zu bieten, das Profil als Wirtschaftsstandort lässt sich noch weiter verbessern“, sagt Fraktionsvorsitzender Tobias Heinz.

Der nächste Termin ihrer Firmenbesuche führt die Christdemokraten zu TE Connectivity, das Unternehmen ist vielen unter dem früheren Namen Tyco Electronics bekannt. Der international tätige Konzern hat eine große Niederlassung im Gewerbegebiet Stubenwald.

Seinen Kunden bietet er unter anderem elektronische Verbindungs- und Sensorlösungen. Die Produkte werden beispielsweise in der E-Mobilität, der 5G-Kommunikation, medizinischen Geräten und für Datenverbindungen eingesetzt. Hierbei arbeitet TE Connectivity an Innovationen für fortschrittliche Technologien.

Über die Tätigkeiten am Standort in Bensheim informieren sich die Stadtverordneten und Magistratsmitglieder der CDU am Dienstag(14.). Sie treffen sich um 19 Uhr am Sitz des Unternehmens in der Ampèrestraße 12-14.

In den vergangenen Wochen haben die Fraktionsmitglieder bereits den Versandhändler Baldur-Garten und die Firma Sanner besucht. Wie Fraktionsmitglied Rudolf Volprecht ankündigt, ist noch ein Termin bei der Pharmazeutischen Fabrik Dr. Reckeweg geplant: „Somit bietet sich für uns als Mandatsträger ein vielschichtiger Eindruck von der Situation der Wirtschaftsbetriebe in Bensheim, die wir bei anstehenden Entscheidungen zur Stadtentwicklung berücksichtigenwerden.“ red