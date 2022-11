Was die Menschen vor mehr als 2000 Jahren begeisterte, kann noch für einige Wochen im Sonderausstellungsraum im Obergeschoss des Bensheimer Museums studiert werden.

Was unsere heutige Kultur zum Beispiel zu bieten hat, ist derweil im Untergeschoss zu sehen: Drei Kunstschaffende, drei Freundschaften und drei Entdeckungen, wie man in Anlehnung an die Eröffnungsworte der Bürgermeisterin

...