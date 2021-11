Bensheimer Kita-Kinder sammeln für die Tafel

Bensheim. Aufgrund der ständig steigenden Inzidenzen fand auch dieses Jahr in der Stubenwald-Kita der Arbeiterwohlfahrt (Awo) kein großes Martinsfest statt. In jeder Gruppe wurde ein Mini-Martinsumzug mit den Eltern und Kindern veranstaltet. Am Ende der gruppeninternen Veranstaltungen wurde in jeder Familie eine Martinsbrezel geteilt.

In den Wochen vor dem Martinsfest stand traditionell das Thema „Teilen“ im Blickpunkt. Gemeinsam mit den Kindern wurde überlegt, wie sie im Alltag teilen können: Ihre Spielsachen, Stifte, Scheren und viele andere Ideen kamen auf und wurden umgesetzt. Ein Schwerpunkt war die Sammelaktion für die Bensheimer Tafel. Die Kinder brachten mit ihren Eltern haltbare Lebensmittel in die Kita, um sie mit den Menschen zu teilen, denen es nicht so gut geht. Aufgrund der hohen Corona-Zahlen wurde zum Schutz der Kinder umgeplant. Die Maxi-Kinder beluden das Auto von Leiterin Ariane Krüger, diese übergab im Namen der Kinder die Lebensmittel an Mariette Rettig und Erika Noller-Bucher. red