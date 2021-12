Bensheimer Kinder helfen bedürftigen Kindern

Bensheim. „Kinder helfen Kindern“ heißt die Aktion, die RT (Round Table) 120 Bensheim/Bergstraße seit vielen Jahren unterstützt. Nach einer Corona-bedingten Pause im Vorjahr haben die Mitglieder in der Vorweihnachtszeit wieder Weihnachtspäckchen für hilfsbedürftige Kinder in Osteuropa gesammelt.

Der Weihnachtspäckchenkonvoi fährt am Samstag mit 31 Fahrzeugen, vielen Helfern und insgesamt 141 723 Päckchen von allen RT-Gruppen in Deutschland los. Darunter sind auch 65 Pakete, die an der Bergstraße gepackt und gesammelt wurden. Der Konvoi bringt die Päckchen zu Waisenhäusern, Krankenhäusern, Kitas und Schulen in Bulgarien, Moldawien, Rumänien und in die Ukraine.

In Bensheim haben sich an der Aktion der evangelische Hemsbergkindergarten (unser Foto) und die Kindertagesstätte Kappesgärten beteiligt. gs/Bild: Round Table