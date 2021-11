Etwa 40 Menschen gedachten am Mittwoch am Ort der ehemaligen Synagoge an die Pogrome von 1938. Vom 9. auf den 10. November wurden über 1400 Synagogen, Betstuben und andere Einrichtungen zerstört. Mindestens 30 000 Juden wurden in den folgenden Tagen verhaftet, verschleppt oder in den Tod getrieben.

Die gewaltsamen Ausschreitungen, die in einigen Städten bis zum 13. November andauerten,

...