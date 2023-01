„Bensheim a-cappella“ singt Elgar

Bensheim/Heppenheim. Am letzten Januarwochenende formiert sich das Vokalensemble „ Bensheim a-cappella“ zu weiteren Konzerten, diesmal mit a-cappella-Werken von Edward Elgar.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Seine Werke entstammen der spätromantischen Zeit und tragen Elemente sinfonischer Musik, wobei der vierstimmige Chor bis zu achtstimmig singt. Große Entwicklungsbögen, ungewöhnliche Klangwirkungen und dramatische Impulse setzen expressive Gedichte in Töne.

Das Vokalensemble „Bensheim a-cappella“ trifft sich mehrmals im Jahr, um sehr konzentriert kompakte Chorprogramme zu erarbeiten, bisher zum Beispiel Brahms-Chöre und Pfingstmusik von J. S. Bach und Brahms. Ambitionierte semiprofessionelle Sängerinnen und Sänger und einige Profis kommen überregional zusammen, um ihrer Leidenschaft für anspruchsvolle Chormusik unter der Leitung von Gregor Knop nachzugehen.

Zwei Konzerte an zwei Orten

Mehr zum Thema Sankt Georg Friedenssingen in der Bensheimer Stadtkirche Sankt Georg Mehr erfahren Bergsträßer Anzeiger Plus-Artikel Bensheim Klavierabend mit Alexander Melnikov in Bensheim Mehr erfahren

In zwei Konzerten werden die Ergebnisse zu hören sein: am Samstag, 28. Januar, um 18 Uhr in der Katholischen Kirche „Erscheinung des Herrn“ in Heppenheim und am Sonntag, 29. Januar, um 18 Uhr in der neuen Reihe „ChorRaumZeit – Meditative Auszeit am Abend“ in Sankt Georg in Bensheim. Die Leitung hat Gregor Knop, der Eintritt ist frei. red/Bild: Chor