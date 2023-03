Awo Bensheim fährt nach Marburg

Bensheim. Am Donnerstag (16.) besucht die Awo die Universitätsstadt Marburg. Schon die Brüder Grimm waren von der wunderschönen Altstadt so angetan, dass sich vieles davon in ihren Märchen wiederfindet. In der Oberstadt, wie die Altstadt auch genannt wird, findet man in den verwinkelten Straßen viele Cafés und Restaurants, aber auch interessante kleine Geschäfte.

Das Markenzeichen der Stadt aber ist das Landgrafenschloss, das auf dem Berg über dem Lahntal thront. Die Teilnehmer werden die Altstadt gemeinsam besichtigen, haben aber auch die Möglichkeit, die Stadt auf eigene Faust zu erkunden, wie die Awo mitteilt.

Es gibt noch freie Plätze

Der Abschluss dieser Fahrt findet diesmal in Dietzenbach statt. Es sind noch Plätze frei. Anmelden kann man sich bei Ursula Manich unter Telefon 06251/61806 oder per Mail an UrsulaManich@aol.com.

Für diese Fahrt gelten folgende Abfahrtszeiten: 9.30 Uhr Arminstraße/Heidelberger Straße/Bushaltestelle, 9.35 Uhr Caritasheim/Bushaltestelle, 9.40 Uhr Moselstraße/ Rheinstraße/Bushaltestelle, 9.45 Uhr Berliner Ring/Bushaltestelle, 9.50 Uhr Schwanheimer Straße/Krimhildstraße/Bushaltestelle, 9.52 Uhr Schwanheimer Straße/Annastraße/Bushaltestelle, 9.55 Uhr Busbahnhof Bensheim und 10 Uhr Europa-Allee/Bushaltestelle. red