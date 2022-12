Ausflug für ukrainische Familien ins Carl-Benz-Museum

Bensheim. Das Familienzentrum Bensheim bot für ukrainische Familien einen Ausflug in das Carl-Benz-Museum nach Ladenburg an. Schon im Zug war die Vorfreude der 40-köpfigen Gruppe spürbar. „Besonders die Kinder und Jugendlichen hörten ganz gebannt zu, als ich von Bertha Benz’ weltberühmter Fahrt von Mannheim nach Pforzheim mit dem ersten Automobil der Welt erzählte“, berichtet Alina Klumbies vom Familienzentrum, die den Ausflug begleitete. Nach der Einführung wurden die fünf Bereiche des Museums erkundet.

Dabei erfuhren die Teilnehmer mithilfe der ehrenamtlichen Übersetzer viel über die Lebensgeschichte von Carl Benz und seiner mutigen und starken Frau Bertha Benz. Auch die Geschichte des Motorsports wurde von der Gruppe interessiert verfolgt. Auf dem Weg durch die Hallen wurden viele Erinnerungsfotos vor historischen Fahrzeugen „geschossen“. „Der Ausflug wird uns und besonders unseren Kindern noch lange in Erinnerung bleiben. Es tut gut, etwas Abwechslung in den schwierigen Alltag zu bekommen“, sagte eine ukrainische Mutter auf der Rückfahrt. Weitere Aktionen für ukrainische Familien, die erst durch Spendengelder möglich gemacht werden können, sind bereits in Planung – unter anderem eine Nikolausfeier für ukrainische Familien. red/Bild: Familienzentrum