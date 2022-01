Appelt-Auftritt in Bensheim abgesagt

Bensheim. Der „Staats-Trainer“ muss erneut eine Auszeit nehmen. Wie kurzfristig bekannt wurde, fällt das Gastspiel von Ingo Appelt im Parktheater am heutigen Freitag (21.) aus. Damit muss der Auftritt nun zum dritten Mal wegen der Corona-Pandemie verschoben werden. Ursprünglich sollte der Comedian mit seinem Programm 2020 auf der Bühne in Bensheim stehen.

Einen neuen Anlauf unternimmt Ingo Appelt am 25. Februar 2023. Bereits gekaufte Karten behalten ihre Gültigkeit, heißt es von den Veranstaltern. Wer den Termin nicht wahrnehmen könne, solle sich mit der Firma Eventim in Verbindung setzen, die mit der Rückabwicklung beauftragt worden sei. Dafür würden die Eintrittskarten und Kontaktdaten der Käufer benötigt.

Ingo Appelt hat nach eigenem Bekunden ein Geheimrezept gegen die deutsche Depression gefunden: Es gibt so lange auf die Zwölf, bis die Sonne wieder scheint. Schmerzen werden weggelacht. Schon ein einziger Besuch seines Programms „Der Staats-Trainer“ ersetze mehrere Jahre Therapie – und zwar für Männer wie für Frauen.

In der Programmankündigung heißt es: „Unser Ingo ist nicht mehr nur der Ingo für Männer- und Frauenthemen, nein: Er ist der Ingo für Deutschland! Ein Volks-Ingo. Ein Ingo für alle – alle Überforderten und Unterbezahlten, alle Angestrengten und Ausgebeuteten. Für alle, die ohne Videotutorial nicht mal mehr eine Dose vorgekochte Nudeln aufkriegen, keine gerade Tapetenbahn an die Wand geklebt bekommen und deren Hunde zu Hause längst das Kommando übernommen haben.“

Als „Bundesarschtreter“ will Ingo Appelt mit seinem Programm aufrichten und trösten – wenn es sein müsse, eben mit Wahrheit und Zweckoptimismus. Ganz getreu seinem Motto: „Alles scheiße – Laune super!“ Ob dem tatsächlich so ist, kann man allerdings erst beurteilen, wenn man die Show gesehen hat, was im Bensheimer Fall bedeutet: Frühestens in etwas mehr als einem Jahr. dr/red