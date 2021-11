Angebote für Kleinkinder in Bensheim

Bensheim. Vom Kinderwunsch über die Schwangerschaft und Geburt bis hin zur Kita-Betreuung: Für (werdende) Eltern ist die Gestaltung des Familienlebens mit vielen Fragen verbunden. Sie suchen Hilfsangebote, Informationen und Anregungen in kindgerechter Umgebung.

Im vergangenen Sommer rief daher Frauenbeauftragte Marion Vatter das „Netzwerktreffen Kleinkindbereich“ ins Leben, damit sich die unterschiedlichen Bensheimer Einrichtungen untereinander vernetzen und sich zu ihren frühkindlichen Angeboten in regelmäßigen Abständen austauschen können.

Nun fand das zweite Treffen der Runde statt. Neu mit an Bord sind der Eigenbetrieb Kinderbetreuung der Stadt Bensheim, die Karl-Kübel-Stiftung, die Bensheimer Beratungsstelle von Pro Familia, die Kitas Sankt Albertus und Sankt Winfried sowie der Verein Sterntaler in Bensheim.

Bereits seit Sommer im Netzwerk vertreten sind der Caritasverband, das Familienzentrum, die Frühen Hilfen vom Kreis Bergstraße und das Geburtshaus in Bensheim. Das nächste Treffen findet voraussichtlich im April 20222 statt mit dem Ziel, die vielfältigen Angebote der Einrichtungen zu bündeln, um Müttern und Vätern einen übersichtlichen und niederschwelligen Wegweiser durch die ersten gemeinsamen Jahre ihres Familienlebens zu geben.

Institutionen, die Interesse am Netzwerk haben, können sich im Frauenbüro bei Marion Vatter melden: Tel. 06251 856003 oder per Mail an frauenbuero@bensheim.de ps