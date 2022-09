Am Samstag Schlossführung

Bensheim. Für alle Gäste und Bensheimer bietet die Tourist-Information am Samstag, 10. September, eine öffentliche Schlossführung an. Der Gästeführer wird alle Interessierten um 14 Uhr an der Brücke vor dem Eingang des Auerbacher Schlosses erwarten und in einem 60-minütigen Rundgang viel Interessantes und Wissenswertes über Schloss Auerbach und seine Geschichte berichten.

Da die Teilnehmerzahl begrenzt ist, bittet die Tourist-Information um vorherige Anmeldung. Interessierte können bis Freitag, 18 Uhr, die Tickets zu drei Euro in der Tourist-Information erwerben.

Die Tourist-Information hat täglich von 10 bis 13 Uhr und von 14 bis 18 Uhr geöffnet, befindet sich in der Hauptstraße 53 und kann auch Auskunft unter der Telefonnummer 06251/8696101 erteilen. red