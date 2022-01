Abschiedsgottesdiest für Konja Voll in Bensheim

Bensheim. In den vergangenen 17 Jahren hat Konja Voll die Kirchenmusik im Evangelischen Dekanat Bergstraße maßgeblich geprägt. Zum Februar verlässt er seine alte Wirkungsstätte und sucht als Domorganist und Landeskirchenmusikdirektor der Nordkirche eine neue Herausforderung in Greifswald.

Er habe sich nicht aktiv nach einer neuen Stelle umgesehen und es habe auch keinen zwingenden Grund gegeben, zu gehen. Doch als er auf die Stellenausschreibung der Nordkirche aufmerksam wurde, habe er sich gesagt: „Wann, wenn nicht jetzt.“ Der 54-Jährige übernimmt in Greifswald eine Leitungsfunktion.

Im Nordosten eine Minderheit

Neben seinem Amt als Domorganist ist er für die Fachberatung und Koordination der hauptamtlichen Kirchenmusikerinnen und -musiker, die Stellenbesetzungen sowie gegebenenfalls Konfliktvermittlung zuständig. Sein Aufgabengebiet, so betont Konja Voll, unterscheide sich nicht wesentlich von seiner Tätigkeit als Starkenburger Propsteikantor. Nur dass er künftig auf landeskirchlicher Ebene tätig sei und die Kirchenmusik im mecklenburgischen und vorpommerschen Teil der Nordkirche verantworte. Der zweite Landeskirchenmusikdirektor hat seinen Dienstsitz in Hamburg.

Im Unterschied zur Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau (EKHN), die noch einen volkskirchlichen Charakter habe, seien die Evangelischen in Mecklenburg-Vorpommern eine Minderheit. „Doch die Kirchenmusik hat dort großes kulturelles Gewicht“, erklärt Konja Voll. Konzerte etwa würden auch von vielen Menschen besucht, die der Kirche sonst fern stünden.

Er hält zudem große Stücke von der Orgel im Geifswälder Dom, die teilweise aus der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts stammt. „Sie wurde vor 30 Jahren neu erbaut und ist klanglich überragend.“ Seine Zeit als Kantor an der Bergstraße mit Dienstsitz in der Bensheimer Michaelsgemeinde nennt Konja Voll eine erfüllende Zeit. „Ich bin dankbar dafür, wie viel ich hier machen konnte mit Kindern wie mit Erwachsenen und für eine Kirchengemeinde, die die Kirchenmusik schätzt und sehr unterstützt.“ Das kirchenmusikalische Feld sei von seinem Vorgänger, dem kürzlich verstorbenen Otfried Miller, sehr gut bestellt worden.

Von den kirchenmusikalischen Projekten wolle er keines gesondert hervorheben. Die Weihnachtsoratorien, die Orgelkonzerte und auch einzelne Kindermusicals habe er in bleibender Erinnerung. Neben den Chören der Michaelsgemeinde leitete er den Oratorienchor Bergstraße. Die 70 Sängerinnen und Sänger kommen aus der ganzen Region. Zwei- bis dreimal im Jahr führte er mit ihnen große Werke der Chorliteratur aufgeführt.

Das Repertoire des Chores umfasst anspruchsvolle geistliche Musik aus allen Epochen. Er organisierte die Bensheimer Orgelwochen und gehörte zu den Mitorganisatoren der ökumenischen Bachtage im Kreis Bergstraße, zu deren Höhepunkten die Bach-und-Bike-Tour gehört. Die vier Kurzkonzerte finden in vier Kirchen statt, die jeweils mit dem Fahrrad angesteuert werden. Die 20 Kilometer lange Tour gehörte für den leidenschaftlichen Radfahrer zu seinen einfachsten Übungen.

Uta Voll verlässt Gronau/Zell

Die tägliche Fahrt mit dem Rad zur Arbeit wird in Greifswald zu seinem Bedauern der Vergangenheit angehören. Mit seiner Frau Uta Voll wird er im 30 Kilometer entfernten Demin wohnen, die dort zum 1. Juni eine Pfarrstelle übernehmen wird. Dass die jetzige Pfarrerin der Gemeinde Gronau/Zell die Bewerbung ihres Mannes unterstützte und als Pfarrerin in der Nordkirche tätig werden kann, war nach Angaben von Konja Voll die Voraussetzung für den Wechsel. So wird das Evangelische Dekanat nicht nur einen neuen Kantor suchen, sondern auch die Pfarrstelle in Gronau/Zell neu besetzen müssen. „In unserer Zeit an der Bergstraße sind viele Freundschaften entstanden. Wir werden die Menschen vermissen. Da fällt der Abschied schon schwer.“

Konja Voll hat ein Doppelstudium absolviert. Er studierte in Marburg und Heidelberg Evangelische Theologie und Kirchenmusik, die er mit der A-Prüfung abschloss. Seine erste hauptamtliche Stelle als Kirchenmusiker hatte der zweifache Familienvater im niederrheinischen Dinslaken angetreten. Seit Februar 2005 war als Propsteikantor der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau mit Sitz in Bensheim tätig.

Am Sonntag (23.) wird Konja Voll verabschiedet. Der Gottesdienst in der Michaelskirche beginnt um 16 Uhr. Es gilt die 2G-Regel. red