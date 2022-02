50 Jahre Musikpavillon in Auerbach

Auerbach. Er hat schon vielen gedient, Schutzsuchenden bei Regen und Sturm, jungen Leuten als abendlicher Treffpunkt, Würstchen- und Kuchenverkäufern bei Flohmärkten, Festen und Feiern, aber haupt- und ursächlich der Musik, von der er seinen Namen hat: Der Musikpavillon im Auerbacher Kronepark wird 50 Jahre alt.

Und so ein Jubiläum will gefeiert sein – mit Künstlern, Gauklern, Zauberei, Musikern, Sängern, Sportlern – und natürlich mit den Auerbacher Bürgern und Vereinen. Der Termin steht bereits auch schon fest: Sonntag, 26. Juni, von 11 bis 18 Uhr.

Aber so ein Stadtteilfest will auch sorgfältig organisiert sein. Dafür hat sich jetzt beim veranstaltenden Kur- und Verkehrsverein ein sechsköpfiges Orgateam an die Arbeit gemacht. Erste Maßnahmen sind neben Informationen für die Presse die Erstellung sowie der Versand von Einladungen an die Auerbacher Vereine und die beiden Schulen. Handzettel, die flächendeckend Mitte April in Auerbach verteilt werden sollen, sind ebenfalls schon druckreif.

In diesen werden alle Auerbacher eingeladen, ihre Talente und Fähigkeiten an diesem Tag mit einzubringen, damit es mit ihnen ein schönes Fest wird, wie es sich für so ein Jubiläum auch gehört. Man darf gespannt sein, wie viele Bürgerinnen und Bürger sich bis zum 26. Mai, dem Meldeschluss für private Programmmitwirkungen, beim Veranstalter melden.

Denn dort hofft man gerne auf eine breite Resonanz. Die Eckpunkte des Programms sollen natürlich über die Vereine sichergestellt werden und hier kann man optimistisch bereits auf erste Interessensbekundungen verweisen.

Ganz zum Nulltarif wird eine solche Feier natürlich nicht zu haben sein, denn insbesondere die erforderliche Technik dürfte recht kostenträchtig sein. Auch diverse Gebühren und Genehmigungen sind wie immer unabwendbar.

Daher erhofft man sich beim Kur- und Verkehrsverein über Sponsoren, Spenden und besonders durch die Stadt als Eigentümer des Jubilars eine teilweise finanzielle Absicherung. kn