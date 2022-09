20 Fahrräder für Menschen aus der Ukraine

Bensheim. Kürzlich konnten die letzten von insgesamt 20 Fahrrädern an den Verein „Wir sind Bergstraße“ übergeben werden. Dafür gab es jetzt eine Urkunde für die Heinrich-Metzendorf-Schule (HMS) als Dankeschön.

Im Mai erfuhr der Betreuer der Schulfahrradwerkstatt der HMS, Thomas Weber, aus dem Bergsträßer Anzeiger von einem Spendenaufruf, in dem Räder für das Zeltdorf für Geflüchtete gesucht wurden. Sofort beschlossen Thomas Weber und SV-Lehrerkollege Frank Weber, hier tätig zu werden.

Räder für Bedürftige bereitzustellen, ist seit Jahren Thema der Schule. Im Jahr 2016 bereits hatte die Schülervertretung (SV) den „Social Award“ für ein Fahrrad-Projekt für und mit geflüchteten Menschen gewonnen und besitzt auf dem Gebiet jahrelange Erfahrung. Schülerinnen und Azubis der Metzendorfschule werden durch die eigene Schulfahrradwerkstatt bei Wartung und Instandhaltung ihrer Fahrräder unterstützt. Zudem können Fahrräder ausgeliehen werden, um Ausbildungsorte zu erreichen und mobil zu sein. Lehrkräfte können Rad-Ausfahrten mit der schuleignen Radflotte unternehmen, ungeübte Radler können auf speziellen Reha-Rädern das Fahren erlernen bzw. sicherer auf dem Fahrrad werden.

Das Team Weber nahm im Mai Kontakt mit Sven Vahldiek von „Wir sind Bergstraße“ (WSB) auf und hörte vom großen Bedarf an fahrbaren Untersätzen. So versprach man, alle Hebel in Bewegung zu setzen. Im Kollegium wurde zu Radspenden aufgerufen. Vor allem Kinder-, Jugend- und Damenräder waren gesucht.

Seit Mai wurde geschraubt

Seit Mai wurde geschraubt, geputzt, geölt, eingestellt, Luft aufgepumpt usw. Nach und nach konnten durchgecheckte Fahrräder an die Menschen aus der Ukraine übergeben werden. Vom Kleinkind-Laufrad über Kinder- und Jugendräder, zahlreiche Damen- und Trekkingräder bis zum Mountainbike war alles dabei. Sehr zu Freude der ukrainischen Kinder gibt es für jede Größe ein passendes „Rädchen“.

Die Schulfahrradwerkstatt der Heinrich-Metzendorf-Schule bedankt sich beim Kollegium für die Radspenden, beim Förderverein für die finanzielle Unterstützung für nötige Neu- und Verschleißteile und beim Team der Schülervertretung für die geleistete Arbeit. red