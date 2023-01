„Kernkraftwerke zählen zu den besten der Welt“, BA-Leserforum vom Freitag, 20. Januar

Wenn die berechtigten Sorgen vieler Menschen, weil Atommüll über Jahrhunderte gefährlich strahlt, angeblich null und nichtig sind – so verstehe ich den Leserbriefschreiber vom 20. Januar –, dann dürfen wir doch erwarten, dass er den noch in Biblis zwischengelagerten radioaktiven Atommüll bei sich im Keller todsicher einlagert oder in seinem Garten vergräbt. Seine Schwestern und Brüder im Geiste werden hoffentlich nachdenken, ihm nicht nachfolgen, sondern klug werden.

Es war ein geschickter Schachzug der Atom-Lobby, den negativ geladenen Begriff Atomkraftwerk durch „Kernkraftwerk“ zu ersetzen. Wer denkt nicht bei „Kern“ auch an gesundes Obst, in das man unbedenklich, ja herzhaft, beißt.

Heinz-Jürgen Schocke

Bensheim