Der Schlagzeuger von Deep Purple und anderes mehr auf Bergsträßer Bühnen

Theater Mobile Zwingenberg

„Classic Rocks Pop“ lautet das Motto beim Konzert mit dem Chronatic Quartet am Samstag (4.), 20 Uhr. Das Ensemble bringt laut Ankündigung Robbie Williams mit Vivaldi, Brahms mit Freddie Mercury, Mozart mit Supertramp und Jon Bon Jovi mit Johann Sebastian Bach zusammen. Am Sonntag (5.), 18 Uhr, folgt der österreichische Kabarettist Stefan Waghubinger mit seinem Programm „Ich sags jetzt nur zu Ihnen“ (Karten-Info: Telefon 06251/1008-16).

Marstall Heppenheim

Baritonsaxofon und Kontrabass – eine wahrhaft tiefenlastige Kombination. Das Duo Subsystem spielt am Mittwoch (1.), 20 Uhr, zeitgenössischen Jazz, der laut Ankündigung aber auch von Impressionismus, Kaffeehausmusik und Folk inspiriert ist (Karten-Info: Telefon 06251/1008-16).

Parktheater Bensheim

Frühe Genesis-Klassiker der Jahre 1970 bis 1976 sind am Freitag (3.), 20 Uhr, zu hören. Es spielt die Prog-Rock-Coverband The Watch (Karten-Info: Telefon 06251/1008-16).

PiPaPo-Kellertheater Bensheim

Die beiden für diese Woche geplanten Aufführungen der Eigenproduktion„Normans Eroberungen – Quer durch den Garten“ am Freitag (3.) und Samstag (4.) sind abgesagt worden.

Musiktheater Rex Bensheim

Abgesagt worden ist das Weihnachtskonzert „Christmas – It’s A Love Story“ der A-cappella-Formation Naturally 7, das für Mittwoch (1.) geplant gewesen ist. Songs von Deep Purple spielt die Band Purpendicular am Freitag (3.), 20.30 Uhr. Besonderheit dabei: Ian Paice, Schlagzeuger von Deep Purple, ist mit von der Partie. Am Samstag (4.), 20.30 Uhr, widmet sich die Coverband Bosstime dem Schaffen von Bruce Springsteen (Karten-Info: Telefon 06251/1008-16).

Theater Sapperlot Lorsch

Der nächste Kultursalon öffnet am heutigen Dienstag (30.) seine Türen. Ab 20 Uhr präsentieren sich diverse Kleinkünstler auf der offenen Bühne; es moderiert Daniel Helfrich. Zu dieser Veranstaltung ist der Eintritt frei. Am Sonntag (5.), 19.30 Uhr, steigt der Diplom-Pädagoge, Coach, Autor und Comedian Matthias Jung tief ein in das „Abenteuer Pubertät“ (Karten-Info: Telefon 06251/1008-16). hol/BILD: Rebecca ter Braak/Sandra Schuck/ Mumpi Kuenster/Veranstalter