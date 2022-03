Bergsträßer Bühnen in dieser Woche

Theater Mobile Zwingenberg

Boogie Woogie mit einem wahren Großmeister am Klavier: Axel Zwingenberger spielt am Freitag (1.), 20 Uhr. Am Samstag (2.), 20 Uhr, folgt ein Ausflug in die 1950er Jahre: Die Wonderfrolleins präsentieren der Hits der Wirtschaftswunderzeit (Karten-Info: Tel. 06251/1008-16).

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Parktheater Bensheim

Literatur und Musik verbinden sich am Samstag (2.), 20 Uhr: Die Schauspielerin Martina Gedeck liest eine Novelle von Iwan Turgenjew, Ulf Schneider (Violine) und Stephan Imorde (Klavier) spielen Kompositionen von Chausson, Fauré und Viardot. Für Sonntag (3.), 19 Uhr, wird unter dem Titel „Circus of Fantasy“ ein Wintervarieté angekündigt, das in die Welt der Artistik entführt. (Karten-Info: Tel. 06251/1008-16).

Kirche Sankt Georg Bensheim

7 Bilder © Susie Knoll

Die Johannespassion von Johann Sebastian Bach wird am Sonntag (3.), 17 Uhr, aufgeführt. Unter der Leitung von Uta Voll wirken mit Churpfälzische Hofcapelle, Oratorienchor Bergstraße sowie Giorgia Cappello, Katharina Magiera, Theodore Browne, Florian Hartmann und Georg Gädker (Kartenvorverkauf: Telefon 06251/869 104).

PiPaPo-Kellertheater Bensheim

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Die Eigenproduktion „Normans Eroberungen – Quer durch den Garten“ ist am Freitag (1.) und Samstag (2.) jeweils ab 20 Uhr zu sehen. Ebenfalls eine Eigenproduktion ist die Kindertheater-Inszenierung „Die kluge Bauerstochter“. Aufführungen finden statt am Samstag (2.) und Sonntag (3.) ab 15.30 Uhr (Kartenvorverkauf: Telefon 06251/869 104).

Mehrzweckhalle Einhausen

„Das Beste aus 35 Jahren“ wird von dem Programm versprochen, das der Comedian Markus Maria Profitlich am Freitag (1.), 20 Uhr, zeigt (Kartenvorverkauf: Bürgerbüro Einhausen).

Theater Sapperlot Lorsch

Die Veranstaltungen mit Fee Badenius am Freitag (1.) und mit Rene Sydow am Samstag (2.) sind abgesagt. Was bleibt in dieser Woche, ist das Programm „Ich helfe gern“ mit dem Kabarettisten Andreas Rebers am Sonntag (3.), 18 Uhr (Karten-Info: Telefon 06251/1008-16). hol/BILD: www.dobias.at/Carola Schmitt/ susie Knoll/Martin Kraft/Schneider/Imorde/ dpa/Veranstalter