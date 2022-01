Bergsträßer Bühnen in dieser Woche

Theater Mobile Zwingenberg

Das Konzert mit der bretonischen Sängerin Gwennyn und ihrer Band, geplant für Freitag (21.), 20 Uhr, ist kurzfristig um ein Jahr auf den 20. Januar 2023 verlegt worden. Am Samstag (22.), 20 Uhr, präsentiert Clajo Herrmann, Mitglied des Babenhäuser Pfarrer-Kabaretts, sein Solo-Programm „Jetzt Abber“ (Karten-Info: Telefon 06251/1008-16).

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Parktheater Bensheim

Das Gastspiel des Comedian Ingo Appelt, geplant für Freitag (21.), ist am Montag kurzfristig auf den 25. Februar 2023 verlegt worden. Karten behalten ihre Gültigkeit.

PiPaPo-Kellertheater Bensheim

6 Bilder © Monika Harling

Jazz mit dem 1998 geborenen, mehrfach ausgezeichneten Bensheimer Schlagzeuger Felix Ambach und seinem Trio gibt es heute (18.) ab 19 Uhr. Die beiden Vorstellungen der Eigenproduktion „Normans Eroberungen – Quer durch den Garten“ am Freitag (21.) und Samstag (22.) sind abgesagt worden, weil sich ein Ensemblemitglied einem operativen Eingriff hat unterziehen müssen. Aufgeführt wird am Samstag (22.) und Sonntag (23.), jeweils 15.30 Uhr, aber das Kindertheater-Programm „Die kluge Bauerstochter“(Kartenvorverkauf: Telefon 06251/869 104).

Musiktheater Rex Bensheim

Der Songwriter und Gitarrist Ron Spielman steht am Freitag (21.), 20.30 Uhr, mit seiner Band auf der Bühne. Songs von den Toten Hosen mit der Coverband Kauf mich! gibt es am Samstag (22.), 20.30 Uhr (Karten-Info: Telefon 062521/1008-16).

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Theater Sapperlot Lorsch

Am heutigen Dienstag (18.), 20 Uhr, öffnet der Kultursalon wieder seine offene Bühne. Hierzu ist der Eintritt frei. Das Gastspiel von Lilo Wanders am Donnerstag (20.) ist abgesagt worden. Am Freitag (21.), 20.30 Uhr, präsentiert der Kabarettist Daniel Helfrich sein Programm „Trennkost ist kein Abschiedsessen“ (Karten-Info: Telefon 06251/1008-16).

Kulturbühne Max Hemsbach

Nach mehreren Auftritten im Lorscher Sapperlot kommt der Kabarettist Stefan Waghubinger erneut in die Region: Sein Programm „Jetzt hätten die guten Tage kommen können“ ist am Sonntag (23.), 19.30 Uhr, zu erleben (Karten-Info: Telefon 06251/1008-16). hol/BILD: Monika HArling// David Stelter/Thomas Neu/Vincent Stefan/ Josua Waghubinger/Veranstalter