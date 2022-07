Heute beginnt das große BA-Sommerrätsel mit Gewinnspiel

Wie gut kennen Sie Ihre Heimat, die Bergstraße, den Odenwald, das Ried? Gut? Dann machen Sie mit beim großen BA-Sommerrätsel und gewinnen Sie wertvolle Preise. Für sieben Folgen – vom 20. Juli bis 3. September jeweils in der Mittwochsausgabe – haben wir uns je 20 Rätselfragen überlegt, die nicht immer einfach zu lösen sind. Die Lösungen erscheinen dann in den Samstagsausgaben.

7 Bilder Lindenfels © Dietmar Funck

Finden Sie das Lösungswort mit 14 Buchstaben. Bei jeder der Folgen wird ein Buchstabe genannt. Alle diese Buchstaben zusammen ergeben – in der richtigen Reihenfolge – das Lösungswort. Dieses kann online oder auf dem in der Zeitung am 31. 8. und am 3. 9. veröffentlichten Gewinnspiel-Coupon an den BA geschickt werden. Unter allen Teilnehmern mit dem richtigen Lösungswort verlosen wir drei Geschenkkörbe im Wert von jeweils 100 Euro aus dem Regionalregal des BA. red