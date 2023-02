Waschechter Narr oder Fastnachtsmuffel

Helau und Alaaf! heißt es in einigen Tagen wieder, wenn offiziell die fünfte Jahreszeit beginnt. Schon seit Wochen liegen in Bäckereien bunt verzierte Kräppel aus, und in den Supermärkten stapeln sich Schmink- und Deko-Utensilien. Während die fünfte Jahreszeit in Mainz und Köln, den Fastnachtshochburgen, alljährlich mit gigantischen Umzügen, Sitzungen und Partys begangen wird, gibt es auch rund um die Bergstraße einige Events. So finden in Heppenheim und Lorsch ebenfalls Fastnachtsumzüge statt, und auch Kindermaskenbälle oder Karnevalssitzungen können in der Region besucht werden. Was somit für die einen das Highlight des Jahres darstellt, ist für die anderen wiederum total überflüssig und lächerlich. Schon immer haben sich beim Thema Fastnacht die Meinungen gespalten.

Jessica (18): Ich feiere Fastnacht eigentlich nicht großartig. ... Jessica (18): Ich feiere Fastnacht eigentlich nicht großartig. Früher waren wir jedes Jahr beim Kindermaskenball. Jetzt, seitdem ich älter bin, schaue ich die Fastnachtsumzüge manchmal zusammen mit meiner Oma oder wie in diesem Jahr mit Freunden an. Außerdem backt mein Vater immer Kräppel, die auch etwas Fastnachtsstimmung in unser Haus bringen. Ansonsten werde ich den Großteil der Fastnachtstage aber zu Hause verbringen und die freie Zeit zum Lernen und Entspannen nutzen. Mia Eck Leni (15): Ich feiere Fastnacht, weil ich es lustig finde und ich auch schon früher mit meiner Familie gefeiert habe. Früher sind wir immer zum Fastnachtsumzug gegangen, aber durch Corona ist dies leider ausgefallen. Ich hoffe, dass ich die nächsten Male wieder wie früher Fastnacht feiern kann und die Umzüge wieder stattfinden. Anton Leicht Beate (19): Nein, ich feiere Fastnacht nicht. Ich habe die fünfte Jahreszeit noch nie zelebriert und habe sowas wie Umzüge oder Sitzungen nie besucht. Als kleines Kind habe ich Spaß daran gehabt, mich an Fastnacht zu verkleiden und habe die Zeit mit Freunden verbracht. Heutzutage sehe ich darin keinen Grund mehr, und das Interesse daran besteht auch nicht mehr. Somit feiere ich Fastnacht auch diesmal nicht. Svenja Thomas

Die BAnane-Jugendredaktion hat sich genau deshalb unter Jugendlichen an der Bergstraße umgehört und gefragt, wer Fastnacht feiert und wer eher zu den Muffeln gehört und den Feierlichkeiten fern bleibt. Lest dazu die folgende Umfrage. Mia Eck