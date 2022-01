Was Jugendliche an der Bergstraße über die Rückkehr der Harry-Potter-Stars nach Hogwarts denken

Chiara (16): Obwohl ich die Bücher sowie die Verfilmungen von Harry Potter sehr gut finde und mir auch immer wieder aufs Neue gerne anschaue und lese, muss ich leider sagen, dass ich das Harry-Potter-Revival eher für Geldmacherei als für etwas sehr Sinnvolles halte. Denn man muss sich bewusst machen, dass der Hype um Harry Potter nie sterben wird, da die Buchreihe generationenübergreifende Begeisterung weckt und auch immer wieder aufgegriffen wird. Doch aus meiner Sicht wird dieser Hype aufgrund des „Specials“ ausgenutzt, und das Ziel ist es, noch mehr Geld aus Harry Potter zu machen. Auch geht es ja nicht wirklich um Harry Potter, sondern eher um die Schauspieler. Antonia Ehnes

Lotta: Ich bin der Meinung, dass das Harry-Potter-Revival eine gute Geldquelle darstellen wird, da es sehr viele Harry-Potter-Fans gibt, die sich eine Wiedervereinigung gerne ansehen werden. Ich denke aber, dass dieser Film von der Qualität her nicht an die anderen Filme heranreichen wird, da ich glaube, dass es mehr um die Schauspieler als um eine richtige Geschichte und Weiterführung von Harry Potter gehen wird. Ich selbst mag Harry Potter sehr und habe sowohl alle Bücher gelesen als auch die Filme geschaut, deshalb werde ich mir trotz vorheriger Kritik auch den neuen Film ansehen. Leon Wienand

Sophie(17): Ich persönlich finde den aktuellen Revival-Trend rund um Harry Potter etwas unnötig. Wenn ich Filme schaue, trenne ich streng den Film von den Schauspielern. Ich lege also nicht so viel Wert auf Behind the Scenes, sondern bin nur am Inhalt des Films interessiert. Für mich haben diese Revivals also keine große Bedeutung und ich habe auch kaum Interesse daran, da für mich die Filmreihe fest abgeschlossen ist. Die Filme noch weiter zu verlängern, nur um des Kommerzes Willen, finde ich etwas schade. Beate Sturm