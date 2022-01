Pink Panthers im Bensheimer Musiktheater Rex

Bensheim. Am Samstag (15.) stehen die Pink Panthers auf der Bühne im Musiktheater Rex. Konzertbeginn ist um 20.30 Uhr. Mit einer unvergleichbaren Spielfreude begeistere die Band Pink Panthers das Publikum, so der Veranstalter. Ob rockige Gitarren, einfühlsame Saxofonparts oder Drum-Solis, die von den stimmgewaltigen Sängerinnen Joelle und Sophie getoppt werden: Die Formation interpretiert Songs von Adele, Janis Joplin, Amy Winehouse, Abba oder Tina Turner mit Leidenschaft und Können. Seit vielen Jahren sind die Pink Panthers in der Region unterwegs und haben sich einen guten Namen erarbeitet.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Karten für das Konzert und weitere Informationen zu den Corona-Regeln gibt es online unter www.musiktheater-rex.de. red/Bild: Band