Experiment: Zwei Wochen lang vegetarisch leben

Gesundheit, Klimawandel und Tierschutz. Dies sind nur drei von vielen Gründen, warum sich immer mehr Menschen heutzutage dazu entscheiden, vegetarisch zu leben. Eine vegetarische Lebensweise heißt hauptsächlich, dass auf den Konsum von Fleisch zu verzichtet wird. Für viele fällt allerdings auch Fisch unter eine vegetarische Lebensweise.

Weil immer mehr Menschen in meinem Freundeskreis in den letzten Monaten auf eine vegetarische Lebensweise umgestiegen sind, wollte auch ich einmal ausprobieren, mich für eine zunächst begrenzte Zeit vegetarisch zu ernähren.

Es ist allseits bekannt, dass ein zu hoher Fleischkonsum für unseren Körper auf Dauer nicht gesund ist. Massentierhaltung, Überfischung, der Einsatz von Medikamenten in der Tierzucht und zum Teil katastrophale Zustände in Ställen sind Fakt. Die Rinderzucht verursacht erhebliche CO2-Ausstöße.

Mittlerweile gibt es neben Gemüse so viele Ersatzprodukte, die teilweise Fleisch in Aussehen und Geschmack täuschend ähnlich sind. Diese Lebensmittel möchte ich testen und schauen, ob ich Fleisch sehr vermissen werde und ob der Verzicht mir schwerfallen wird. Zusammen mit meiner Freundin Svenja habe ich ein kleines Experiment gestartet.

Über einen Zeitraum von zwei Wochen wollen wir komplett auf Fisch und Fleisch verzichten. Wir sind gespannt, welches Resümee wir am Ende des Experiments ziehen werden. Ob wir Vegetarierinnen bleiben werden und welche neuen Lebensmittel wir kennengelernt haben, werden wir in Kürze in der BAnane berichten! Mia Eck