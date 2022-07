Die BAnane- Wochenvorschau

USA. In den USA stellt der 4. Juli, welcher dieses Jahr auf einen Montag fällt, den „Independence Day“ dar und ist der Nationalfeiertag der Vereinten Nationen. Hier feiern sie im Prinzip ihren Geburtstag, denn er erinnert an die Unterzeichnung der Unabhängigkeitserklärung, in welcher die britischen Kolonien, die in Kämpfen für ihre eigene Freiheit und Entscheidungsmöglichkeit kämpften, das erste Mal als unabhängig auftraten und die Vereinten Staaten genannt wurden. Heute feiern die Amerikaner diesen Tag mit Feuerwerken, Picknicken und hießen ihre Flagge hoch in die Luft – sie feiern sich und ihr Land.

USA. Ebenfalls wird am 4. Juli in der USA der nationale Tag der Country Music gefeiert. Dieser Feiertag wurde 1950 zu Ehren des Songwriters und Sängers James Charles Rodgers, der auch Jimmie Rodgers genannt wird und den Urvater der Country Music darstellt, ins Leben gerufen. Country Music im Allgemeinen kommt aus den Südstaaten der USA und beinhaltet simple Melodien, die sich durch Banjos, Gitarren, wie auch Fiedeln und Mundharmonikas auszeichnen.

Weltweit. Weltweit findet am 4. Juli dieses Jahr der kuriose Tag „brate deine Eier auf dem Gehweg“ statt. Dieser Tag stammt aus der USA und die Bürger versuchen ihre Eier auf sehr heißen Gehwegen zu braten. Wenn ihr also mitmachen wollt, so braucht ihr nur ein paar Eier und müsst euch auch auf die Suche nach einem sehr heißen Fleck Asphalt machen. Falls ihr euch zu dem Zeitpunkt in London befindet, ist ein Tipp der Walkie Talkie Tower, denn aufgrund seiner Krümmung hat er schon einige Gegenstände angebrannt, wenn die Strahlung also richtig fällt, so sollte dies möglich sein. Antonia Ehnes