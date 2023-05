„Fair all“ und „fair umme“ lockt in den Schlosshof

Nach der gelungenen Premiere 2022 gehen Pilgerhaus und Stadt Weinheim wieder gemeinsame Wege, um auf der Kulturbühne im Weinheimer Schlosshof ein buntes Festival auf die Beine zu stellen. „Wir haben in diesem Jahr starke Konkurrenz“, heißt es vom Organisationsteam des Fair-all-Festivals: „Aber so zentral im Herzen Weinheims und dann noch kostenlos, das bietet an diesem Samstag keine andere Veranstaltung. Für alle und freier Eintritt – fair all und fair umme halt.“

Um 14 Uhr beginnt das abwechslungsreiche Bühnenprogramm, das für Klein und Groß einiges zu bieten hat. Neben der Bühne gibt es Familienunterhaltung, etwa beim Torwand-Schießen oder beim Kinderschminken. Den Auftakt auf der Bühne machen die zwei Chöre der Friedrich-Schule und der Jochen-Gelberg-Schule, die fröhliche Kinderstimmen in den Schlosshof bringen. Gleich darauf rocken die jungen Musikerinnen und Musiker der erst im Jahr 2022 gegründeten „Schafhof-Band“ des Pilgerhauses mit ihrem bunt gemischten Repertoire an Coversongs die Bühne. Von Disney bis „Cordula Grün“ ist alles dabei.

Weiter geht es im Programm mit den Musikerinnen und Musikern des evangelischen Diakoniewerks ZOAR aus der Pfalz. Bereits im vergangenen Jahr überzeugten sie mit einem abwechslungsreichen Programm von Folk-Songs bis Beatboxing. Michael Böhler, der bekannter Barde aus Birkenau/Nieder-Liebersbach und offizieller Botschafter des Vereins „Wir DABEI“, unterstützt den Vereins-Chor wie schon 2022 mit dem Song „Dabei Sein“ auf der Bühne.

„The Different Stars“, die Pilgerhaus-Combo, begeisterte ebenfalls beim ersten Fair das Publikum vor allem mit ihren Percussions-Künsten. 2023 treten sie mit eigenen Rock- und Indie-Songs auf, scheuen sich aber nicht, auch mal ein Cover zu präsentieren. Zusammengefunden haben sie sich über ein inklusives Musikprojekt, das sich regelmäßig im Pilgerhaus trifft.

Einen neuen Knüller konnte das Veranstaltungsteam für 2023 gewinnen: „The Cool Chickpeas“. Die inklusive Band aus dem baden-württembergischen Backnang rockt mit gut 15 Musikerinnen und Musikern bereits seit über acht Jahren die Bühnen im Umkreis. Durch einen Beitrag in der SWR-Landesschau im vergangenen November erhält die Band aber mittlerweile deutschlandweite Anfragen und freut sich jetzt, ihren Radius in Weinheim für einem tollen Publikum zu erweitern. Die Songs der Cool Chickpeas sind vor allem Lieblingslieder der Bandmitglieder und laden zum Mitsingen und Tanzen ein.

SWEAT zum Abschluss

Das Highlight am Festivalabend ab ca. 21 Uhr, das den Schlosshof vibrieren lässt: „SWEAT“ mit den Gästen Silke Hauck, Marion La Marché und Vince The Prince wird die Bühne zum Glühen bringen. Als Special Guest wird „Beatbox SEB“ von ZOAR mit der Band zusammen performen. „SWEAT – The Urban Soul Project“ aus der Pophauptstadt Mannheim bringt Musik der 1970er, 80er und 90er sowie das Beste des neuen Jahrtausends mit. Hits von Marvin Gaye, Tom Jones, Gloria Gaynor, Prince bis Pharell Williams und Bruno Mars - was für viele Radiosender als Werbeslogan herhalten muss, ist für SWEAT Programm.

Die Band verfügt über mehr als 25 Jahre Erfahrung bei bundesweiten sowie internationalen Events. SWEAT, das sind Vollblutmusiker, die ihr Handwerk perfekt beherrschen. „Beim ersten Fair all hatten wir alle eine Gänsehaut, als Marion auf der Bühne losgelegt hat. Dass in diesem Jahr auch noch Silke Hauck und Vince The Prince dabei sein werden, setzt dem Festival die Krone auf. Wir freuen uns riesig“, so das Festivalteam.