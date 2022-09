Nimmt man die aktuelle Tabelle der Fußball-Kreisliga C, dann schwebt der SV Zwingenberg erneut in Abstiegsgefahr. Der Sportverein belegt mit drei Zählern Rang 15 und der würde den Abstieg bedeuten. In Zwingenberg herrscht aber keinerlei Panik, Volker Pitz weiß die aktuelle Platzierung richtig einzuordnen.

„Man muss sich nur unser Auftaktprogramm anschauen. Mit der FSG Bensheim und

...