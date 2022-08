Der SV Zwingenberg hat auch den zweiten Vergleich gegen die SG Reichenbach II innerhalb weniger Wochen gewonnen. Nachdem der Sportverein in der Relegation mit 2:0 die Oberhand behalten hatte, siegten die Gastgeber zum Auftakt der Spielzeit ’22/23 in der Fußball-Kreisliga C mit 1:0 gegen das Team aus dem Lautertal. Das Tor des Tages für die Elf des Trainerduos Volker Pitz/Frank Bender besorgte

...