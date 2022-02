Die Basketballer des VfL Bensheim haben in der 1. Regionalliga Südwest den fünften Saisonsieg gefeiert und die Rote Laterne des Tabellenletzten abgegeben. Das Team von Thorsten Schulz bezwang am Samstag in der AKG-Halle am Weiherhausstadion – coronabedingt vor leeren Rängen – die Fellbach Flashers mit 96:78 (47:42).

