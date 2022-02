Nach zuvor zwei Heimsiegen hintereinander, verließen die Regionalliga-Basketballer des VfL Bensheim am Samstag als klarer Verlierer das Parkett der AKG-Sporthalle am Weiherhausstadion. Vor rund 50 Zuschauern unterlagen die Bensheimer den Gießen Pointers mit 62:90 (39:50). „Das hatten wir uns definitiv anders vorgestellt“, sagte Thorsten Schulz zu dem Match, das früh in Richtung der Gäste lief.

