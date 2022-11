Jeweils zu einem Derby traten die Tischtennisspieler der SSG Bensheim am vergangenen Spieltag an. Die erste Mannschaft verlor nach sehenswerten und hart umkämpften Spielen gegen den favorisierten VfR Fehlheim IV knapp mit 7:9, die zweite Mannschaft zeigte sich nicht in Bestform und verlor 5:9 bei der TSV Auerbach II.

