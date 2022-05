Der TSV Elmshausen sorgte beim 4:2-Sieg im Lautertal-Derby der Fußball-Kreisliga C gegen den TSV Gadernheim schon früh für klare Verhältnisse. Die Gäste fanden nur schleppend in die Partie und hatten großen Probleme, die schnellen Angreifer des Gegners in den Griff zu kriegen. Folgerichtig stand es nach Toren von Geymeier und einem Doppelpack von Feher bereits 3:0 zur Pause.

Im zweiten

...