SV Waldhof wahrt Aufstiegschance

Halle/Mannheim. Hamza Saghiri und Dominik Martinovic waren die ersten Gratulanten bei Trainer Patrick Glöckner. Nach einer deutlichen Leistungssteigerung in der zweiten Halbzeit feierte der SV Waldhof beim Halleschen FC einen verdienten 2:1 (1:1)-Erfolg – im ersten von elf „Endspielen“, die die Mannheimer im Schlussspurt um den Zweitliga-Aufstieg ausgerufen haben. Tore von Pascal Sohm (42.) und Joseph Boyamba (72.) verwandelten einen 0:1-Rückstand nach dem Treffer von Jan Shcherbakovski (17.) noch in einen Dreier, durch den der SVW seine Chancen in Richtung Tabellenspitze der 3. Fußball-Liga wahrt.

„Wir sind erleichtert, es war ein kampfbetontes Spiel, es ging um viel. Wir wollten drei Punkte holen, das haben wir geschafft, deshalb fahren wir glücklich nach Hause. Wenn man das ganze Spiel zusammenfasst, haben wir auch verdient gewonnen“, sagte Coach Glöckner. Vor den Spielen am Sonntag und Montag liegen die Mannheimer in der Drittliga-Tabelle weiter auf Platz vier, vier Punkte hinter dem Zweiten Kaiserslautern (2:1 gegen Verl), zwei Zähler hinter dem Dritten Braunschweig (2:1 gegen Duisburg).