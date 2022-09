SSG Einhausen siegt 5:2 im Derby gegen Tvgg Lorsch

Fußball. Die SSG Einhausen blieb auch im achten Saisonspiel in der Fußball-Kreisoberliga ungeschlagen. Im Derby gab es für den Tabellenführer am Freitagabend vor 200 Zuschauern einen 5:2 (1:0)-Sieg gegen die Tvgg Lorsch. Beide Teams begannen das Nachbarduell mit dem nötigen Respekt, dann nahmen die Gastgeber mehr Fahrt auf und trafen vor der Pause durch Marvin Knaup zum 1:0 (42.). Als Enrico Claus in der 47. Minute auf 2:0 erhöhte, schien die Partie den erwarteten Verlauf nehmen, doch postwendend gelang Ben Kögel der Anschlusstreffer (55.). Die SSG hatte jedoch die passende Antwort, erhöhte durch Sven Ritzert (59.) und Max Gebhardt (74./Elfmeter) auf 4:1. Für die Tvgg traf noch Christian Dingeldey zum 4:2 (78.), zu mehr reichte es nicht mehr, zumal Enrico Claus in der Nachspielzeit das 5:2 folgen ließ.

