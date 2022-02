Sportlerin des Jahres startet in Profi-Karriere

Bensheim. Die Siegerinnen und Sieger der Bensheimer Sportlerwahl kamen schon aus der Leichtathletik, vom Turnen, Tennis, Radfahren, Schwimmen und anderen Sportarten. Jetzt steht erstmals eine Golfspielerin ganz oben auf dem Siegertreppchen: Helen Kreuzer ist Bensheims Sportlerin des Jahres 2021.

Helen Kreuzer hat in ihrer jungen Golf-Karriere schon einige Titel geholt (wie hier beim Weltranglistenturnier 2020 in München), nun wurde sie zu Bensheims „Sportlerin des Jahres 2021“ gewählt. © Kreuzer privat

Die 23-Jährige war hoch erfreut, als sie gestern von ihrem Erfolg erfuhr. Natürlich hatte sie insgeheim schon darauf gehofft, zumal: „Ich habe von total vielen Leuten gehört, dass sie für mich abstimmen wollen.“ Vielleicht kamen ihr ein wenig ihre Wurzeln im Tennissport zugute: Mutter Angelika (geborene Fitz) ist beim TC Bensheim großgeworden und ist inzwischen mit Ehemann Michael Kreuzer in Trainerkreisen unterwegs.

Sportler des Jahres 2021 Prozent / Stimmen 1. Helen Kreuzer ... Sportler des Jahres 2021 Prozent / Stimmen 1. Helen Kreuzer 29,6 268 Golf, GC Bensheim / Frankfurter GC 2. Marc Ehret 21,7 196 Motorsport Langstrecke 3. Sebastian Breuer 17,7 160 Radsport Mountainbike Die weitern Platzierungen: 4. Mario Schachner (Hockey; SSG Bensheim / Mannheimer HC) 92 Stimmen; 5. Uwe Wahlig (Segelfliegen; SFG Bensheim); 6. Jonas Helfrich (Leichtathletik; LG Bensheim); 7. Bertram Fey (Fünfkampf / Laser Rund; SSG Bensheim); 8. Armin Ettling (Skat, Bergsträßer Buben / SCD Eschborn); 9. Tina Zettelmeier (Tanzsport; TSA TSG Weinheim).

Und vielleicht gibt der Titel in ihrer Heimatstadt Helen Kreuzer ja den nötigen Motivationsschub für ihre Premiere: In der kommenden Woche bestreitet sie in Kenia ihr erstes Turnier als Golf-Professional. Heute Abend steigt sie in den Flieger Richtung Afrika. Auch der Golfplatz in der Nähe von Mombasa ist für die US-College-Meisterin Neuland. So wird sie die Tage von Montag bis Mittwoch zum Training und für ein paar intensive Proberunden nutzen. Am Donnerstag und Freitag gilt’s dann: In den ersten beiden Wettkampfrunden geht es um den „Cut“ – einen der 60 Startplätze, die am Wochenende in den beiden finalen Runden Sieger und Platzierte ausspielen. „Das ist mein Minimalziel“, sagt Helen Kreuzer.

Bei ihrer ersten Teilnahme an der Sportlerwahl musste sie sich 2019 noch hinter Triathletin Heike Dieteren geschlagen geben. Diesmal hat die Nachwuchs-Golferin den Motorsportler Marc Ehret (Sieger der Nürburgring-Langstrecken-Serie) klar auf Platz zwei verwiesen (insgesamt wurden im Internet und mittels BA-Zeitungs-Coupon 1159 Stimmen abgegeben). Dritter wurde Radsportler Sebastian Breuer (Deutscher und Europameister auf der Mountainbike-Langstrecke) vor Hockeyspieler Mario Schachner, dem Bensheimer Junior-Sportler des Jahres 2018.

Die Sportlerwahl in Kooperation der Stadt Bensheim mit dem Bergsträßer Anzeiger gibt es seit 1996. Folglich wären 2020 die 25. Sportler des Jahres gewählt worden – der Wettbewerb fiel aber mangels Kandidaten im Corona-Lockdown aus. Stattdessen hatte diese Zeitung zur Wahl des Sportlers des Jahrzehnts aufgerufen. Leichtathletin Amelie Paasche holte diesen einmaligen Titel vor Freesyle-Skifahrer Christian Stoiber und Leichtathletin Sophia Wolf.