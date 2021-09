Das für Samstagabend angesetzte Nachbarderby in der Fußball-Gruppenliga zwischen dem FC Sportfreunde Heppenheim und VfR Fehlheim hat nicht stattgefunden. Zum Ausfall führte eine enorm hohe Ausfallquote an Spielern beim FC, der sich gezwungen sah, die Partie am Samstagvormittag beim Klassenleiter abzusagen. Zuvor hatte Trainer Aiad Al-Jumaili noch versucht, bei den Fehlheimern eine Verlegung

...