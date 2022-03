SG Bensheim ist der Außenseiter

Bensheim. Am letzten Wochenende im März wird in Bensheim ein Vorrunden-Turnier im Deutschen Schach-Viererpokal ausgetragen. Neben der SG 31 Bensheim als Gastgeber gehen die Teams vom Aachener SV (1. Bundesliga), Bavaria Regensburg (2. Bundesliga) und Heimbach-Weis/Neuwied (2. Bundesliga) im Dorfgemeinschaftshaus Schönberg-Wilmshausen an die Bretter.

Als fünftklassige Mannschaft sehen sich die Bensheimer in der Außenseiterrolle, aber Mannschaftsführer Herbert Kargoll gab die Parole aus: „Wir haben keine Chance, aber die wollen wir nutzen. Im letzten Jahr haben wir ja auch eine höherklassige Mannschaft ausgeschaltet, bevor gegen die 2600er-Truppe aus Deizesau Endstation war.“

Das Erreichen der zweiten Runde am Sonntag ist daher das Ziel. Das wird auch davon abhängen, ob die Gegner in Bestbesetzung antreten. Gespielt wird am Samstag ab 14 Uhr und am Sonntag ab 10 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus Schönberg-Wilmshausen. Die Paarungen werden erst kurz vor Spielbeginn ausgelost. red

