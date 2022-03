Schach: SC Lorsch schnappt sich die Tabellenführung

Bergstraße. Nach dem 5,5:2,5-Sieg am dritten Spieltag beim neuen Tabellenschlusslicht FB Mörlenbach-Birkenau II führt der SC Lorsch punktgleich mit Bickenbach die Schach-Landesklasse Süd an. Die Freibauern aus dem Odenwald mussten nach zwei kurzfristigen Ausfällen mit einem 0:2-Rückstand in die Begegnung gegen den Spitzenreiter gehen. Zudem waren die Lorscher Spieler mit deutlich höheren Wertungszahlen favorisiert.

Nach ausgeglichenem Spielverlauf einigte sich Sohrab Kohani (FB) mit seinem Gegenüber Jochen Wilhelm auf eine frühe Punkteteilung. Mit dem gleichen Ergebnis trennten sich Andreas Berberich von seinem Gegner Andreas Degenhardt (SCL), Stefan Weber (FB) vom spielstarken Jens Bellingrath, Erich Dubois de Luchet gegen Michael Janson (SCL) und Alexander Vaisman, der vergeblich auf Fehler des Gästespielers Wolfgang Langer wartete. Für die einzige Lorscher Siegpartie am Brett sorgte schließlich Hans Esterluß (gegen Werner Florig).

Zwei Bergsträßer vorn

Längere Zeit spielten die Bergsträßer Schachteams keine große Rolle, wenn es um den Meistertitel und Aufstieg in der Landesklasse Süd geht. Nach der drei gespielten Runden liegen jedoch in diesem Jahr gleich zwei Vereine an der Tabellenspitze: Der SC Lorsch und der SK Bickenbach stehen mit je fünf Punkten knapp vor einem noch dichten Verfolgerfeld.

Ein knapper Ausgang zeichnete im Heimspiel der SK Bickenbach gegen die SK Babenhausen ab. Siege von Patrick Will, Jonas Riemann und Hans Emil Müller führten zum 4,5:3,5 für den Favoriten.

Nur noch sechs Mann am Brett

Die Schachwettkämpfe im Bezirk Bergstraße waren in den Wintermonaten durch Corona ausgebremst, nun geht der Spielbetrieb in den regionalen und überregionalen Klassen weiter. Das Niveau der Begegnungen hat aber deutlich unter der langen Pause gelitten.

In der Bezirksoberliga spielen in dieser Saison sieben Mannschaften mit einer leicht reduzierten Spielerzahl (sechs anstelle von acht). Den Schachfreunden Heppenheim gelang in der dritten Runde mit einem 5:1 gegen den SK Einhausen ein Kantersieg. Nach zwei Remis kam Heppenheim durch den Sieg von Joachim Bund gegen Albert Grieser zur 2:1-Führung.

Hans-Joachim Clara konnte sich einen Vorteil erspielen, hatte jedoch Glück, dass sein Gegner Michael Gehlhar erst eine dreifache Wiederholung der Stellung und damit ein mögliches Unentschieden übersah und im nächsten Zug mit einem Verlustzug den nächsten Heppenheimer Punktgewinn ermöglichte. Gerhard Ried kam nach klaren Vorteilen noch in Bedrängnis, sein Gegner Leon Gehlhar überschritt am Ende aber die Bedenkzeit. Den hohen Sieg machte Peter Schmitt gegen Hubert Forell perfekt.

In der gleichen Runde trennten sich die Schachfreunde Bürstadt und Mörlenbach-Birkenau III mit einem 3:3. Der zweiten Garnitur von Bickenbach gelang ein 4:2-Sieg im Auswärtsspiel beim SV Biblis. Drei Mannschaften teilen sich mit je vier Punkten die Tabellenführung, wobei SC Lorsch II gegenüber Bickenbach II und Bürstadt ein Spiel weniger ausgetragen hat. red