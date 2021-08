Bei den Fußballerinnen, die seither beim FC Starkenburgia Heppenheim beheimatet waren, hat sich vor der anstehenden Saison sportlich gar nicht so viel verändert, denn sie wollen sich weiter in der Verbandsliga Süd beweisen, in der sie in der corona-bedingt abgebrochenen Vorsaison immerhin den siebten Platz belegten.

Wer aber hinter die Kulissen schaut, der muss feststellen, dass die

...