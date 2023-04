SC Olympia gewinnt blasses Derby in Lorsch

Lorsch. Das Stadt-Derby zwischen dem SC Olympia und der Turnvereinigung Lorsch in der Fußball-Kreisoberliga endete mit einem 3:1-Erfolg der Olympianer. Es war ein verdienter Sieg der im Vorfeld favorisierten Gastgeber, daran war man sich nach dem Schlusspfiff in beiden Lagern einig, auch wenn sich die stark ersatzgeschwächten „Turner“ gut verkauften und dem Sportclub zumindest im ersten Spielabschnitt das Leben schwer machten.

Da ging der SCO nach einem Treffer von Sascha Wickler (31.) mit 1:0 in Führung, ansonsten ließ die Tvgg nur wenig zu und kam nach dem Seitenwechsel durch Nico Grün (51.), der per Distanzschuss traf, zum zwischenzeitlichen 1:1-Ausgleich. Die Freude über diesen sollte jedoch nicht lange währen. Sebastian Lindner (59.) brachte die Gastgeber wieder in Front. Und nachdem Dennis Holdschick (63.) nach einer guten Stunde das 3:1 folgen ließ, war das Derby, das vieles vermissen ließ, entschieden.

Stephan Vogel sprach schließlich von einem verdienten Sieg seiner Olympia, hatte aber auch für die Gäste Lob parat. „Die Turnvereinigung hat das schon sehr gut gemacht, am Ende hat sich dann aber unsere spielerische Klasse durchgesetzt. Hinten haben wir sehr gut gestanden und vorne zum richtigen Zeitpunkt die Tore gemacht“, zog der Lorscher Pressesprecher Bilanz.

Wenig Emotionen

Für Bekir Ilhan war es Derby mit wenigen Emotionen, aber er sah einen verdienten Sieg seines Teams. „Das war das erwartet schwere Spiel für uns, das jedoch wenig Derbycharakter besaß. Wir waren die bessere Mannschaft und haben den Platz zurecht als Sieger verlassen“, so der Sportliche Leiter des SCO.

Tvgg-Coach Martin Weinbach zeigte sich nicht unzufrieden mit dem Auftritt seiner Mannschaft. „Glückwunsch an die Olympia zu diesem verdienten Sieg. Gleichzeitig muss ich aber auch meinen Jungs ein großes Kompliment aussprechen, die sich teuer verkauft haben.“

SC Olympia Lorsch: Grimm - Edam, Krämer, Holdschick, Hinz, Wickler, Palkovitsch, Lautenbach, Schmitt, Lindner, Gölz. - Eingewechselt: Wiemer.

Tvgg Lorsch: Engelhardt - Schwob, Dingeldey, D ´Ignoti, Krause, Dewald, Bolz, Hencke, Grün, Walter, Benedikt Bersch. - Eingew.: Kögel, Nonnemann, Keskin.

Tore: 1:0 Wickler (31.), 1:1 Grün (51.), 2:1 Lindner (59.), 3:1 Holdschick (63.). - Schiedsrichter: Siefert (Oberzehnt). - Zuschauer: 320. - Beste Spieler: Krämer, Schmitt, Gölz / Grün, Walter, Hencke. net