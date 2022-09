Rochade der Trainer in Heppenheim

Heppenheim. Einen kuriosen Trainerwechsel vollzog der HC VfL Heppenheim vor der neuen Handball-Saison. Während Simon Meier die Bezirksoberliga-Mannschaft des HC VfL trainiert und damit Timo Leister ablöste, übernahm Leister die zweite Heppenheimer Mannschaft, die in die B-Liga abstieg und folgte damit auf eben jenem Simon Meier. Für beide Übungsleiter kein Problem, da sie schon zuvor äußerst produktiv zusammenarbeiteten.

Für die Bezirksoberliga-Mannschaft geht es darum, sich in einer starken Liga zurechtzufinden. „Ich denke schon, dass es die stärkste Bezirksoberliga seit Jahren sein wird. Allein die Absteiger aus Roßdorf/Reinheim, Pfungstadt und Groß-Rohrheim bringen eine Menge Qualität mit“, ist sich Meier sicher. Für den Trainer sind die Platzierungen eins bis sechs bereits vergeben: „Wir streben Rang sieben an und wollen die positiven Aspekte aus der vergangenen Spielzeit mitnehmen.“

Mit Platz eins in der Abstiegsrunde 2021/22 zeigten sich die Verantwortlichen letztlich zufrieden. Meier schränkt aber ein: „Eins, zwei Siege mehr, und wir hätten auch die Aufstiegsrunde erreichen können.“ Gut gefiel dem Coach die aggressive 6-0-Abwehrformation, an einer variableren Spielweise in Offensive wie in Defensive gelte es weiter zu arbeiten. Auch in personeller Hinsicht vermelden die Heppenheimer ein paar Veränderungen. So zog es Lukas Zajons von Arheilgen nach Heppenheim. Die Vorfreude auf die Saison ist groß beim HC VfL. „Ja, die Spieler brennen darauf, loslegen zu können. Trotzdem wird alles auch seine Zeit brauchen. Wir müssen zusammenfinden und als Mannschaft weiter zusammenwachsen“, ist sich Simon Meier sicher.

Einen Neustart erlebt auch die zweite Mannschaft des HC VfL nach dem Abstieg in die B-Liga. Für Leister wird im Vordergrund stehen, den Spaß nach der oftmals frustrierenden Vorsaison zurückzubringen. Entsprechend auch das Ziel des neuen Trainers: „Wir wollen wieder mehr Spiele gewinnen.“ ki