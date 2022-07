Neuanfang für den FC Starkenburgia Heppenheim: Erstmals in der Vereinsgeschichte eines der ältesten Fußballvereine Hessens sind die Kreisstädter in die Fußball-A-Liga abgestiegen. Der im Jahr 1900 gegründete Club, in den achtziger Jahren sogar in der dritthöchsten Deutschen Liga (Oberliga Hessen) beheimatet, muss sich nach dem Abstieg komplett neu aufstellen. Nur nicht aus der Ruhe bringen

